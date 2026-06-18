Événement Émeraude Cinéma Backrooms Émeraude Cinéma Dinard

Dinard

Événement Émeraude Cinéma Backrooms

Émeraude Cinéma 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Cet été, découvrez une sélection de films d’horreur tous les lundis et vendredis soir !

Programme du jour Backrooms de Kane Parsons.

Interdit 12 ans. .

Émeraude Cinéma 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11

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English :

L’événement Événement Émeraude Cinéma Backrooms Dinard a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme