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Concert de chorales Rue Roger Vercel Dinard

Concert de chorales Rue Roger Vercel Dinard samedi 27 juin 2026.

Lieu : Rue Roger Vercel

Adresse : Eglise de Saint-Enogat

Ville : 35800 Dinard

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Dinard

Concert de chorales

Rue Roger Vercel Eglise de Saint-Enogat Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

L’ensemble vocal Maurice Ravel avec la Clé des Champs de Plélan-le-Petit donnent leur concert d’été, sous la direction d’Emmanuel Rolland.

Libre participation.   .

Rue Roger Vercel Eglise de Saint-Enogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 99 46 78 56 

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English :

L’événement Concert de chorales Dinard a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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