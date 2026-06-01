Concert de chorales Rue Roger Vercel Dinard
Concert de chorales Rue Roger Vercel Dinard samedi 27 juin 2026.
Dinard
Concert de chorales
Rue Roger Vercel Eglise de Saint-Enogat Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L’ensemble vocal Maurice Ravel avec la Clé des Champs de Plélan-le-Petit donnent leur concert d’été, sous la direction d’Emmanuel Rolland.
Libre participation. .
Rue Roger Vercel Eglise de Saint-Enogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 99 46 78 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de chorales Dinard a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Dinard (Ille-et-Vilaine)
- Ciné-Club Cycle Milos Forman Emeraude Cinéma Dinard 22 juin 2026
- Exposition Jean DUBUFFET La Houle du virtuel Palais des Arts et du Festival Dinard 23 juin 2026
- Evènement Emeraude Cinéma L’affaire Abdallah Emeraude Cinéma Dinard 25 juin 2026
- Soirées d’été Grand Hôtel Barrière Grand Hôtel Barrière Dinard 26 juin 2026
- Association Guildep Gala de Danse 2026 Salle Stephan Bouttet Dinard 26 juin 2026