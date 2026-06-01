Concert de chorales Rue Roger Vercel Dinard

Dinard

Concert de chorales

Rue Roger Vercel Eglise de Saint-Enogat Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’ensemble vocal Maurice Ravel avec la Clé des Champs de Plélan-le-Petit donnent leur concert d’été, sous la direction d’Emmanuel Rolland.

Libre participation. .

Rue Roger Vercel Eglise de Saint-Enogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 99 46 78 56

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English :

L’événement Concert de chorales Dinard a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme