Association Guildep Gala de Danse 2026 Salle Stephan Bouttet Dinard

Dinard

Association Guildep Gala de Danse 2026

Salle Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

L’association GUILDEP HALL JAZZ organise son spectacle de fin d’année les 26-27-28 juin 2026 Dressing .

Réservation

En ligne sur le site internet de l’association guildep.fr

Vendredi 26 juin à 20h30

Samedi 27 juin à 20h30

Dimanche 28 juin à 17h00 .

Salle Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Association Guildep Gala de Danse 2026 Dinard a été mis à jour le 2026-06-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme