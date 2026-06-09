Association Guildep Gala de Danse 2026 Salle Stephan Bouttet Dinard
Association Guildep Gala de Danse 2026 Salle Stephan Bouttet Dinard vendredi 26 juin 2026.
Dinard
Association Guildep Gala de Danse 2026
Salle Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
L’association GUILDEP HALL JAZZ organise son spectacle de fin d’année les 26-27-28 juin 2026 Dressing .
Réservation
En ligne sur le site internet de l’association guildep.fr
Vendredi 26 juin à 20h30
Samedi 27 juin à 20h30
Dimanche 28 juin à 17h00 .
Salle Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Association Guildep Gala de Danse 2026 Dinard a été mis à jour le 2026-06-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Dinard (Ille-et-Vilaine)
- Exposition Jean DUBUFFET La Houle du virtuel Palais des Arts et du Festival Dinard 9 juin 2026
- Concert Edouard Leys Trio invite Louise Robard Auditorium Stephan Bouttet Dinard 13 juin 2026
- Championnat de Bretagne de Beach Tennis Plage de l’Ecluse Dinard 13 juin 2026
- Visite guidée Odorico et l’art de la mosaïque Dinard 13 juin 2026
- Concert Requiem de Mozart Place du Général de Gaulle Dinard 14 juin 2026