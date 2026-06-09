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Association Guildep Gala de Danse 2026 Salle Stephan Bouttet Dinard

Association Guildep Gala de Danse 2026 Salle Stephan Bouttet Dinard vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Salle Stephan Bouttet

Adresse : 6 Rue Sadi Carnot

Ville : 35800 Dinard

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif :

Dinard

Association Guildep Gala de Danse 2026

Salle Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

L’association GUILDEP HALL JAZZ organise son spectacle de fin d’année les 26-27-28 juin 2026 Dressing .

Réservation
En ligne sur le site internet de l’association guildep.fr

Vendredi 26 juin à 20h30
Samedi 27 juin à 20h30
Dimanche 28 juin à 17h00   .

Salle Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Association Guildep Gala de Danse 2026 Dinard a été mis à jour le 2026-06-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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