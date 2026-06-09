Exposition Jean DUBUFFET La Houle du virtuel Palais des Arts et du Festival Dinard

Dinard

Exposition Jean DUBUFFET La Houle du virtuel

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-23

Du 31 mai au 20 septembre, la Ville de Dinard présente au Palais des Arts et du Festival une exposition consacrée à Jean Dubuffet (1901-1985), artiste majeur de la seconde moitié du XXe siècle, conçue en étroite collaboration avec la Fondation Dubuffet.

L’exposition Jean Dubuffet. La houle du virtuel propose une immersion approfondie dans l’un de ses cycles les plus emblématiques et les plus prolifiques L’Hourloupe. À travers un ensemble de cent cinquante oeuvres (peintures, dessins, sculptures, maquettes, etc.), le parcours retrace la genèse et les développements successifs de cet univers graphique immédiatement reconnaissable, fait de lignes sinueuses et hachurées aux tonalités de rouge, bleu, blanc et noir.

Pensée selon une approche chrono-thématique, l’exposition met en lumière la richesse et la diversité de cette période déterminante. Des premiers dessins au stylo bille, réalisés machinalement, jusqu’aux sculptures et aux reliefs devenus architectures, Jean Dubuffet explore sans relâche les relations entre imaginaire et réalité. L’oeuvre devient espace, invitant le visiteur à une expérience immersive et réflexive.

Au début des années 1970, Jean Dubuffet imagine un spectacle total issu de l’univers de L’Hourloupe. Avec Coucou Bazar, il crée un monde en mouvement mêlant décors, costumes, musique et danse. À travers des éléments peints, des costumes et des archives audiovisuelles, cette section de l’exposition invite à découvrir une oeuvre singulière qui brouille les frontières entre la peinture et le spectacle vivant.

Nocturnes jusqu’à 22 heures les jeudi 16 juillet et mercredi 5 août

Information pratiques

– Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. (fermé le lundi)

– Visite guidée EN FRANCAIS proposée tous les jours de 15h à 16h > Réservation sur ville-dinard.fr ou directement sur place. .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00

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English :

L’événement Exposition Jean DUBUFFET La Houle du virtuel Dinard a été mis à jour le 2026-06-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme