J’peux pas, j’ai pétanque Centre équestre Val Porée Dinard

Dinard

J’peux pas, j’ai pétanque

Centre équestre Val Porée 20 Rue du Val Porée Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

L’association les talents de Dinard et Saint-Enogat organise son tournoi annuel de pétanque inter-bars restaurants et hôteliers (professionnels de restauration) de Dinard et Côte d’Emeraude.

Challenge organisé en mémoire de Julien Robinaut et au profit des associations.

Inscription au 06 77 75 98 70 .

Centre équestre Val Porée 20 Rue du Val Porée Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 77 75 98 70

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English :

L’événement J’peux pas, j’ai pétanque Dinard a été mis à jour le 2026-06-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme