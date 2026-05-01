Evènement Emeraude Cinéma La Vénus Electrique Emeraude Cinémas Dinard

Dinard

Evènement Emeraude Cinéma La Vénus Electrique

Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:15:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Emeraude Cinémas vous invite à la diffusion du film La Vénus Electrique

Paris, 1928.

Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste.

Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante. Sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s’est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture.

Suzanne se révèle douée pour l’imposture et, rapidement secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances.

Peu à peu, Antoine retrouve l’inspiration, mais pour Suzanne les choses se compliquent alors qu’elle tombe doucement amoureuse de l’homme qu’elle manipule…

De Pierre Salvadori

Avec: Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche .

Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

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English :

L’événement Evènement Emeraude Cinéma La Vénus Electrique Dinard a été mis à jour le 2026-05-07 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme