Evènement Emeraude Cinéma Le grain et l’ivraie Emeraude Cinémas Dinard

Emeraude Cinéma Le grain et l'ivraie

Emeraude Cinémas, Dinard

17 mars 2026, 19:30

Emeraude Cinéma vous invite à la diffusion du film Le grain et l’ivraie .

Synopsis:

Fernando Solanas voyage caméra aux poings à travers sept provinces argentines à la rencontre des populations locales, d’agriculteurs et de chercheurs qui nous racontent les conséquences sociales et environnementales du modèle agricole argentin agriculture transgénique et utilisation intensive des agrotoxiques (glyphosate, épandages, fumigations) ont provoqué l’exode rural, la déforestation, la destruction des sols mais aussi la multiplication des cas de cancers et de malformations à la naissance. Le récit de Fernando Solanas évoque aussi l’alternative d’une agriculture écologique et démontre qu’il est possible de produire de manière saine et rentable des aliments pour tous, sans pesticides, pour reconquérir et préserver nos milieux naturels.

De Fernando Solanas .

