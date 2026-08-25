Événement Émeraude Cinéma Marathon Harry Potter Émeraude Cinéma Dinard

Informations pratiques

Dinard

Événement Émeraude Cinéma Marathon Harry Potter

Émeraude Cinéma 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 17:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-28

Pour le 25ème anniversaire de la sortie du premier film, Émeraude Cinéma propose un marathon Harry Potter

– Mercredi 26 août

17 h Harry Potter à l’école des sorciers, avec bonus exclusif de 12 minutes

20 h 30 Harry Potter et la chambre des secrets

– Jeudi 27 août

17 h Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban

20 h 30 Harry Potter et la coupe de feu

– Vendredi 28 août

17 h Harry Potter et l’ordre du phénix

20 h 30 Harry Potter et le prince de sang mêlé

– Samedi 29 août

17 h les reliques de la mort Partie 1

20 h 30 les reliques de la mort Partie 2

Tombola avant chaque film Nombreux lots à gagner. .

Émeraude Cinéma 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11

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English :

L’événement Événement Émeraude Cinéma Marathon Harry Potter Dinard a été mis à jour le 2026-08-20 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme