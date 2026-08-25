Événement Émeraude Cinéma Marathon Harry Potter Émeraude Cinéma Dinard
vendredi 28 août 2026 · Émeraude Cinéma · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Événement Émeraude Cinéma Marathon Harry Potter
Émeraude Cinéma 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 17:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-28
Pour le 25ème anniversaire de la sortie du premier film, Émeraude Cinéma propose un marathon Harry Potter
– Mercredi 26 août
17 h Harry Potter à l’école des sorciers, avec bonus exclusif de 12 minutes
20 h 30 Harry Potter et la chambre des secrets
– Jeudi 27 août
17 h Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban
20 h 30 Harry Potter et la coupe de feu
– Vendredi 28 août
17 h Harry Potter et l’ordre du phénix
20 h 30 Harry Potter et le prince de sang mêlé
– Samedi 29 août
17 h les reliques de la mort Partie 1
20 h 30 les reliques de la mort Partie 2
Tombola avant chaque film Nombreux lots à gagner. .
Émeraude Cinéma 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11
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English :
L’événement Événement Émeraude Cinéma Marathon Harry Potter Dinard a été mis à jour le 2026-08-20 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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