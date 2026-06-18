Événement Émeraude Cinéma Passenger Émeraude Cinéma Dinard
Événement Émeraude Cinéma Passenger Émeraude Cinéma Dinard vendredi 24 juillet 2026.
Dinard
Événement Émeraude Cinéma Passenger
Émeraude Cinéma 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Cet été, découvrez une sélection de films d’horreur tous les lundis et vendredis soir !
Programme du jour Passenger d’André Øvredal.
Interdit 12 ans. .
Émeraude Cinéma 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11
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English :
L’événement Événement Émeraude Cinéma Passenger Dinard a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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