Évènement Fête du sport 2026 Les Arènes Metz
samedi 12 septembre 2026 · Les Arènes · Metz
Informations pratiques
Metz
Évènement Fête du sport 2026
Les Arènes 5 Avenue Louis Le Débonnaire Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
Fête du Sport 2026 au parc de la Seille et Arènes de Metz
Amoureux du sport, préparez-vous à vivre à un week-end exceptionnel à Metz ! Rejoignez-nous pour la Fête Départemental du Sport, un événement convivial ouvert à tous les âges et tous les niveaux.
Au programme
Découverte et initiation à de nombreuses disciplines sportives
Animations, challenges et démonstrations par des clubs locaux
Ambiance musicale et restauration sur place
Activités familiales pour petits et grands
Que vous soyez sportif confirmé ou simplement curieux, venez partager votre passion, rencontrer des professionnels de santé, des associations sportives.Tout public
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Les Arènes 5 Avenue Louis Le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
2026 Sports Festival at Parc de la Seille and Arènes de Metz
Sports fans, get ready for an exceptional weekend in Metz! Join us for the Departmental Sports Festival, a fun-filled event open to all ages and skill levels.
On the program:
Discover and try out a variety of sports
Activities, challenges, and demonstrations by local clubs
Live music and on-site food and drink
Family-friendly activities for all ages
Whether you’re an experienced athlete or just curious, come share your passion and meet health professionals and sports organizations.
L’événement Évènement Fête du sport 2026 Metz a été mis à jour le 2026-08-31 par AGENCE INSPIRE METZ
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