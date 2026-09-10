Évènement Fête du sport 2026 Les Arènes Metz

Informations pratiques

Metz

Évènement Fête du sport 2026

Les Arènes 5 Avenue Louis Le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Fête du Sport 2026 au parc de la Seille et Arènes de Metz

Amoureux du sport, préparez-vous à vivre à un week-end exceptionnel à Metz ! Rejoignez-nous pour la Fête Départemental du Sport, un événement convivial ouvert à tous les âges et tous les niveaux.

Au programme

Découverte et initiation à de nombreuses disciplines sportives

Animations, challenges et démonstrations par des clubs locaux

Ambiance musicale et restauration sur place

Activités familiales pour petits et grands

Que vous soyez sportif confirmé ou simplement curieux, venez partager votre passion, rencontrer des professionnels de santé, des associations sportives.Tout public

0 .

Les Arènes 5 Avenue Louis Le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2026 Sports Festival at Parc de la Seille and Arènes de Metz

Sports fans, get ready for an exceptional weekend in Metz! Join us for the Departmental Sports Festival, a fun-filled event open to all ages and skill levels.

On the program:

Discover and try out a variety of sports

Activities, challenges, and demonstrations by local clubs

Live music and on-site food and drink

Family-friendly activities for all ages

Whether you’re an experienced athlete or just curious, come share your passion and meet health professionals and sports organizations.

L’événement Évènement Fête du sport 2026 Metz a été mis à jour le 2026-08-31 par AGENCE INSPIRE METZ