Evènement GRAND OPEN DE METZ Complexe Sportif Longeville-lès-Metz

Informations pratiques

Longeville-lès-Metz

Evènement GRAND OPEN DE METZ

Complexe Sportif 4B Boulevard Saint Symphorien Longeville-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-31 11:00:00

fin : 2026-10-31 22:00:00

Date(s) :

2026-10-31 2026-11-01

Le Grand Open de Metz, rendez-vous international de la danse sportive à Metz.

Samedi

5ème édition

Compétition Nationale sous l’égide de la FFDanse, avec Opens Nationaux ouverts aux compétiteurs étrangers.

Dimanche

2ème édition du GOM Equality

Compétition Internationale sous l’égide de l’European Equality Dance Association (EEDA) et soutenue par le FFDanse, avec Opens Equality, Duo Hommes, Duo Femmes, Showdance.

Cette manifestation est devenue, au fil des éditions, la plus importante compétition de danse sportive organisée dans la région. Plusieurs centaines de danseurs venus de France et de nombreux pays étrangers y sont attendus pour deux journées de compétition de haut niveau.

Au-delà de l’aspect sportif, cet événement constitue une véritable vitrine pour la ville de Metz. Il mobilise plusieurs dizaines de bénévoles et attire chaque année compétiteurs, entraîneurs, officiels et spectateurs, générant un rayonnement qui dépasse largement les frontières de la Moselle.Tout public

15 .

Complexe Sportif 4B Boulevard Saint Symphorien Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est +33 7 69 50 87 43

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English :

The Metz Grand Open, an international dance sport event in Metz.

Saturday

5th edition

National competition under the auspices of FFDanse, featuring National Opens open to foreign competitors.

Sunday

2nd edition of the GOM Equality

International competition organized under the auspices of the European Equality Dance Association (EEDA) and supported by FFDanse, featuring Equality Opens, Men’s Duos, Women’s Duos, and Showdance.

Over the years, this event has become the most important dance sport competition held in the region. Several hundred dancers from France and many other countries are expected to participate in two days of high-level competition.

Beyond the sporting aspect, this event serves as a true showcase for the city of Metz. It mobilizes dozens of volunteers and attracts competitors, coaches, officials, and spectators every year, generating a reputation that extends far beyond the borders of the Moselle department.

L’événement Evènement GRAND OPEN DE METZ Longeville-lès-Metz a été mis à jour le 2026-09-01 par AGENCE INSPIRE METZ