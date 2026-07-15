ÉVÉNEMENT Nuit des étoiles Rue du Château Ray-sur-Saône
samedi 8 août 2026 · Rue du Château · Ray-sur-Saône
Informations pratiques
Ray-sur-Saône
ÉVÉNEMENT Nuit des étoiles
Rue du Château Parc du Château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Avec l’Association d’Astronomie Vesoul, à la tombée de la nuit, le parc du Château de Ray-sur-Saône devient un observatoire à ciel ouvert. Accompagnés par les membres de l’association d’astronomie de Vesoul, levez les yeux vers le ciel pour observer les étoiles, les constellations et les mystères de l’univers. .
Rue du Château Parc du Château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 95 77 37 chateauderay@haute-saone.fr
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English : ÉVÉNEMENT Nuit des étoiles
L’événement ÉVÉNEMENT Nuit des étoiles Ray-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-15 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme