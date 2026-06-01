Evènement padel tennis, Pistes de padel Universitaire – COSEC Villejean, Rennes
Evènement padel tennis, Pistes de padel Universitaire – COSEC Villejean, Rennes mercredi 3 juin 2026.
Evènement padel tennis Mercredi 3 juin, 16h00 Pistes de padel Universitaire – COSEC Villejean Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T16:00:00+02:00 – 2026-06-03T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-03T16:00:00+02:00 – 2026-06-03T19:30:00+02:00
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Pour participer, c’est simple :
– Faites une équipe de 2 (si vous n’avez pas de partenaire, nous pourrons vous aider à en trouver un ou une)
– Pour vous inscrire :
Dates :
– Mardi 12 mai : 16h – 19h30 > Evènement passé
– Mercredi 3 juin : 16h – 19h > https://forms.gle/BtsJuykseuhEQyvZA
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Piste de padel tennis universitaire
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