Evènement pour les 50 ans et : STADE VERS L’EMPLOI Spécial Rugby ! Le Rheu – Agence RENNES OUEST Le Rheu Jeudi 21 mai, 09h00 Ille-et-Vilaine

Objectif : Recruter autrement, grâce au sport !

Objectif : Recruter autrement, grâce au sport ! Et si vos compétences s’exprimaient autrement ? Du Stade vers l’Emploi – Spécial Rugby propose une rencontre originale entre demandeurs d’emploi de 50 ans et et entreprises autour d’une pratique sportive conviviale (accessible à tous) Le concept En jouant au rugby, vous partagez des moments avec des recruteurs, sans savoir qui est qui. Une façon unique de casser les codes du recrutement et de révéler vos talents autrement. Rencontrez des entreprise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-21T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-21T17:00:00.000+02:00

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https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/628659

Le Rheu – Agence RENNES OUEST 35650 Le Rheu Le Rheu 35650 Ille-et-Vilaine



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