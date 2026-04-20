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[Le Rheu] Baladapéro place Jean Auvergne, 35650 Le Rheu Le Rheu

[Le Rheu] Baladapéro place Jean Auvergne, 35650 Le Rheu Le Rheu

[Le Rheu] Baladapéro place Jean Auvergne, 35650 Le Rheu Le Rheu mardi 19 mai 2026.

Lieu : place Jean Auvergne, 35650 Le Rheu

Adresse : place Jean Auvergne, 35650 Le Rheu

Ville : 35650 Le Rheu

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

[Le Rheu] Baladapéro place Jean Auvergne, 35650 Le Rheu Le Rheu Mardi 19 mai, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Le mardi 19 mai 2026, à partir de 17h
Rendez-vous place Jean d’Auvergne
Gratuit
Dans le cadre du Printemps-Citoyen, Le Rheu à vélo organise une sortie en fin de journée aux étangs de la Pérelle pour une baladapéro. Cet événement est un temps convivial et aussi d’échange autour de l’engagement citoyen. La sortie sera encadrée par l’Association qui offrira l’apéritif. Ce sera l’occasion de partager sur place un repas de type auberge-espagnole – venez avec ce qui vous fait plaisir de partager. Sur place, des tables sont à disposition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-19T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-19T20:00:00.000+02:00

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place Jean Auvergne, 35650 Le Rheu place Jean Auvergne, 35650 Le Rheu Le Rheu 35650 Ille-et-Vilaine


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