[Le Rheu] Baladapéro place Jean Auvergne, 35650 Le Rheu Le Rheu Mardi 19 mai, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Le mardi 19 mai 2026, à partir de 17h

Rendez-vous place Jean d’Auvergne

Gratuit

Dans le cadre du Printemps-Citoyen, Le Rheu à vélo organise une sortie en fin de journée aux étangs de la Pérelle pour une baladapéro. Cet événement est un temps convivial et aussi d’échange autour de l’engagement citoyen. La sortie sera encadrée par l’Association qui offrira l’apéritif. Ce sera l’occasion de partager sur place un repas de type auberge-espagnole – venez avec ce qui vous fait plaisir de partager. Sur place, des tables sont à disposition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-19T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-19T20:00:00.000+02:00

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place Jean Auvergne, 35650 Le Rheu place Jean Auvergne, 35650 Le Rheu Le Rheu 35650 Ille-et-Vilaine



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