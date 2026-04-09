[Le Rheu] Après-midi jeux printemps citoyen avec de jeunes rheusoises et rheusois Espace Jeunesse Le Quai, 11 – Rue du Dr Wagner, 35650 Le Rheu Le Rheu Mercredi 29 avril, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Mercredi 29 Avril 2026, à partir 14h30

Espace Jeunesse Le Quai, 11 – Rue du Dr Wagner, 35650 Le Rheu

Gratuit

Rendez vous au Quai à 14h30 pour un après midi de jeux.

-Démo-pratique en plusieurs ateliers

-Un rallye photos , découverte d’un aménagement de la ville

Organisé par les responsables du Quai et une membre de l’assemblée citoyenne métropolitaine: Célia, Marie, Alexandre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-29T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-29T18:00:00.000+02:00

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Espace Jeunesse Le Quai, 11 – Rue du Dr Wagner, 35650 Le Rheu 11 Rue docteur Wagner, 35650 Le Rheu Le Rheu 35650 Ille-et-Vilaine



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