[Le Rheu] Atelier d’initiation de maintenance du petit outillage de jardinage Plateforme de végétaux de Le Rheu, Imp. de Gerhoui, 35650 Le Rheu Le Rheu Samedi 2 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Le samedi 2 mai, de 10h à 16h

Plateforme de végétaux de Le Rheu, Imp. de Gerhoui, 35650 Le Rheu

Gratuit

Atelier d’initiation de maintenance du petit outillage de jardinage (sécateur, lame de tondeuse, cisaille) sur les espace de dons Tri Troc Végétal au Rheu et St Sulpice. Samedi 2 mai . Ces initiations sont sans inscriptions sur les espaces de Tri Troc Végétal, [tous les 1ers samedis du mois](https://saint-sulpice-la-foret.fr/tri-troc-vegetal-en-decheterie/) sur la plateforme de déchets verts de Le Rheu (toute la journée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-02T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-02T16:00:00.000+02:00

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Plateforme de végétaux de Le Rheu, Imp. de Gerhoui, 35650 Le Rheu Imp. de Gerhoui, 35650 Le Rheu Le Rheu 35650 Ille-et-Vilaine



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