Evénement : « Run For the Planet » Base de loisirs Draveil Dimanche 14 juin, 09h00 sur inscription

Evénement : « Run For the Planet » avec HEC Paris

ET SI VOTRE PROCHAIN RUN AVAIT UN VRAI IMPACT ?

Le 14 juin 2026, la HEC Paris Executive Community vous invite à participer à Run for the Planet, une course engagée et éco-responsable.

« Connecting Minds, Creating Impact » fidèles à notre identité, nous vous proposons de courir ensemble pour soutenir Médecins du Monde.

Au programme :

Une course de 10 km, chacun à son rythme

Une mobilisation collective pour soutenir Médecins du Monde

20 dossards réservés exclusivement à notre communauté

(Une liste d’attente sera ouverte une fois les places attribuées)

Parce qu’ensemble, en connectant nos énergies, nous pouvons créer un véritable impact, sur le terrain comme au-delà.

“Don’t run for you, run for the planet.”

Prêts à faire de chaque foulée un engagement ?

Complétez le formulaire d’inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-14T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-14T12:00:00.000+02:00

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https://www.hec.edu/fr/executive-education/evenements/evenement-run-planet

Base de loisirs Le port aux cerises Draveil Draveil 91210 Essonne



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