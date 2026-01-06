Run for planet #6 Ile de Loisirs du Port aux cerises DRAVEIL

La Run for Planet est accessible à tous et propose 2 parcours : un 10 km chronométré & un 5 km course ou marche, non chronométré

De nombreuses animations vous attendent :

Des échauffements et étirements collectifs

Des kinésithérapeutes et chiropracteurs pour prendre soin de vous

L’association la Fresque du climat avec son un atelier ludique et participatif sur le changement climatique et l’association Zéro Wastes France.

Un Photo Booth, des cadres à selfies aux couleurs des associations et des tatouages éphémères pour vous amuser entre amis et collègues

Des photographes et un vidéaste pour immortaliser votre journée

Un stand de restauration avec son offre bio, végétarienne et végan

Une animation musicale et un speaker pour ambiancer toute la matinée

Renseignements – Horaires – Tarifs

Ile de loisirs du Port Aux Cerises, Rue du Port aux Cerises, Draveil, France 91210 Draveil

conta ct@ru nforp lanet .fr

runforplanet.fr

Facebook

Sur réservation

Tarifs :

5KM – 25€ dont 3€ reversés à l’association de votre choix

10KM – 30€ dont 5€ reversés à l’association de votre choix

Enfants – 12€ dont 2€ reversés à l’association de votre choix

La Run for Planet est la 1ère course écologique et solidaire organisée en France au profit d’associations de protection de l’environnement & du vivant : Sea Shepherd France, Médecins du Monde, la Ligue de Protection des Oiseaux, L214 et Planète Urgence.

Elle a pour objectif de sensibiliser le grand public aux défis écologiques, sociaux et éthiques.

Le dimanche 14 juin 2026

de 08h30 à 13h00

payant Tout public. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T11:30:00+02:00

fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T08:30:00+02:00_2026-06-14T13:00:00+02:00

Ile de Loisirs du Port aux cerises Rue du Port aux Cerises, Draveil, France 91210 DRAVEIL

https://runforplanet.fr/paris-inscriptions/ contact@runforplanet.fr https://www.facebook.com/runforplanetofficiel https://www.facebook.com/runforplanetofficiel



Afficher la carte du lieu Ile de Loisirs du Port aux cerises et trouvez le meilleur itinéraire

