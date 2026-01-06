Run for planet #6 Ile de Loisirs du Port aux cerises DRAVEIL
Run for planet #6 Ile de Loisirs du Port aux cerises DRAVEIL dimanche 14 juin 2026.
La Run for Planet est accessible à tous et propose 2 parcours : un 10 km chronométré & un 5 km course ou marche, non chronométré
De nombreuses animations vous attendent :
Des échauffements et étirements collectifs
Des kinésithérapeutes et chiropracteurs pour prendre soin de vous
L’association la Fresque du climat avec son un atelier ludique et participatif sur le changement climatique et l’association Zéro Wastes France.
Un Photo Booth, des cadres à selfies aux couleurs des associations et des tatouages éphémères pour vous amuser entre amis et collègues
Des photographes et un vidéaste pour immortaliser votre journée
Un stand de restauration avec son offre bio, végétarienne et végan
Une animation musicale et un speaker pour ambiancer toute la matinée
Renseignements – Horaires – Tarifs
Ile de loisirs du Port Aux Cerises, Rue du Port aux Cerises, Draveil, France 91210 Draveil
runforplanet.fr
Facebook
Sur réservation
Tarifs :
5KM – 25€ dont 3€ reversés à l’association de votre choix
10KM – 30€ dont 5€ reversés à l’association de votre choix
Enfants – 12€ dont 2€ reversés à l’association de votre choix
La Run for Planet est la 1ère course écologique et solidaire organisée en France au profit d’associations de protection de l’environnement & du vivant : Sea Shepherd France, Médecins du Monde, la Ligue de Protection des Oiseaux, L214 et Planète Urgence.
Elle a pour objectif de sensibiliser le grand public aux défis écologiques, sociaux et éthiques.
Le dimanche 14 juin 2026
de 08h30 à 13h00
payant Tout public. A partir de 6 ans.
Ile de Loisirs du Port aux cerises Rue du Port aux Cerises, Draveil, France 91210 DRAVEIL
https://runforplanet.fr/paris-inscriptions/ contact@runforplanet.fr https://www.facebook.com/runforplanetofficiel
