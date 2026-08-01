Informations pratiques

Saint-Agnan-en-Morvan

Evenement solidaire spectacle équestre, repas et concert

Domaine du Bois du loup Saint-Agnan Nièvre

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Événement solidaire en Bourgogne spectacle équestre, repas et concert à Saint-Agnan

L’école alternative Les P’tites Branches vous invite à sa grande soirée festive et solidaire le vendredi 21 août au cadre exceptionnel du Domaine du Bois du Loup, au cœur du Morvan (Nièvre 58).

Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis tout en soutenant une belle cause ! L’intégralité des bénéfices de cet événement servira à financer la vie et les projets pédagogiques de notre école alternative axée sur la nature et l’épanouissement des enfants.

Au programme de votre soirée

Spectacle équestre une représentation féerique qui ravira petits et grands.

Repas convivial un dîner chaleureux à partager ensemble.

Concert live une ambiance musicale pour finir la nuit en beauté.

Tarifs

Adulte 35 €

Enfant (moins de 12 ans) 12 €

?? Réservation obligatoire avant le 16 août ! Les places étant limitées pour le repas, pensez à réserver rapidement pour vivre cette soirée unique en Bourgogne. .

Domaine du Bois du loup Saint-Agnan-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 23 19 95 lesapprentissages89@gmail.com

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English : Evenement solidaire spectacle équestre, repas et concert

L’événement Evenement solidaire spectacle équestre, repas et concert Saint-Agnan-en-Morvan a été mis à jour le 2026-08-12 par OT des Terres d’Auxois