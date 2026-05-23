[Evènementiel Nature] Escape Game Nature Le mystère des mares du Bois des Communes Parking du Bois des Communes Varengeville-sur-Mer

Varengeville-sur-Mer

[Evènementiel Nature] Escape Game Nature Le mystère des mares du Bois des Communes

Parking du Bois des Communes / Rue de l’Aumône Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Pendant environ 1 heure, vous évoluerez en famille à travers sentiers, clairières et mares, guidés par des personnages intrigants et attachants qui vous aideront ou vous testeront à chaque étape.

Chaque énigme vous plongera dans un univers où faune, flore et histoire se mêlent. Saurez-vous reconnaître les chants d’oiseaux ? Décoder les symboles gravés dans la pierre ? Utiliser les propriétés des plantes pour progresser ?

Au programme

• Une aventure immersive en pleine nature

• Des énigmes liées aux mares, à la biodiversité et au paysage du bois

• Observation, réflexion et esprit d’équipe

• Une activité ludique pour petits et grands

En famille, à partir de 5 ans

Inscriptions obligatoire (2 à 10 joueurs par groupe) 06 84 04 14 82 (Marianne On a jamais fini de rêver )

Accueil et départs décalés pour chaque groupe (1er à 14h et dernier groupe à 17h un départ toutes les 20 minutes). .

Parking du Bois des Communes / Rue de l’Aumône Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 04 14 82

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English : [Evènementiel Nature] Escape Game Nature Le mystère des mares du Bois des Communes

L’événement [Evènementiel Nature] Escape Game Nature Le mystère des mares du Bois des Communes Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par Seine-Maritime Attractivité