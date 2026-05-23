[Evènementiel Nature] Escape Game Nature Le mystère des mares du Bois des Communes Parking du Bois des Communes Varengeville-sur-Mer
[Evènementiel Nature] Escape Game Nature Le mystère des mares du Bois des Communes Parking du Bois des Communes Varengeville-sur-Mer dimanche 24 mai 2026.
Varengeville-sur-Mer
[Evènementiel Nature] Escape Game Nature Le mystère des mares du Bois des Communes
Parking du Bois des Communes / Rue de l’Aumône Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Pendant environ 1 heure, vous évoluerez en famille à travers sentiers, clairières et mares, guidés par des personnages intrigants et attachants qui vous aideront ou vous testeront à chaque étape.
Chaque énigme vous plongera dans un univers où faune, flore et histoire se mêlent. Saurez-vous reconnaître les chants d’oiseaux ? Décoder les symboles gravés dans la pierre ? Utiliser les propriétés des plantes pour progresser ?
Au programme
• Une aventure immersive en pleine nature
• Des énigmes liées aux mares, à la biodiversité et au paysage du bois
• Observation, réflexion et esprit d’équipe
• Une activité ludique pour petits et grands
En famille, à partir de 5 ans
Inscriptions obligatoire (2 à 10 joueurs par groupe) 06 84 04 14 82 (Marianne On a jamais fini de rêver )
Accueil et départs décalés pour chaque groupe (1er à 14h et dernier groupe à 17h un départ toutes les 20 minutes). .
Parking du Bois des Communes / Rue de l’Aumône Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 04 14 82
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English : [Evènementiel Nature] Escape Game Nature Le mystère des mares du Bois des Communes
L’événement [Evènementiel Nature] Escape Game Nature Le mystère des mares du Bois des Communes Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par Seine-Maritime Attractivité
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