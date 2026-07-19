Evolution de l’usage des lacs de montagne CAUTERETS Cauterets

Informations pratiques

Cauterets

Evolution de l’usage des lacs de montagne

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 19:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Plongez au cœur de l’histoire des Pyrénées avec Jean-Christophe SANCHEZ de la société RAMOND pour découvrir comment les lacs emblématiques du Parc national des Pyrénées, de Gaube à Cap de Long, sont passés de paysages sauvages à des espaces façonnés par le tourisme et l’épopée industrielle de l’hydroélectricité. Entre le classement UNESCO du pic du Midi de Bigorre et les aménagements colossaux de Gréziolles ou d’Orédon, cette conférence décryptera avec passion les enjeux d’un patrimoine en perpétuelle évolution. Une invitation captivante à porter un nouveau regard sur ces miroirs d’altitude qui font l’identité de nos vallées.

Entrée libre et gratuite Pas d’inscription

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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

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English :

Delve into the history of the Pyrenees with Jean-Christophe SANCHEZ of RAMOND to discover how the iconic lakes of the Pyrenees National Park, from Gaube to Cap de Long, have evolved from wild landscapes into areas shaped by tourism and the industrial boom of hydroelectric power. From the UNESCO designation of the Pic du Midi de Bigorre to the colossal developments at Gréziolles and Orédon, this lecture will passionately unravel the challenges facing a heritage in constant evolution. A captivating invitation to take a fresh look at these high-altitude “mirrors” that define the identity of our valleys.

Free admission—no registration required

L’événement Evolution de l’usage des lacs de montagne Cauterets a été mis à jour le 2026-07-15 par Parc National des Pyrénées|CDT65