Excursion commentée du Sillon de Talbert Maison du Sillon Pleubian

Excursion commentée du Sillon de Talbert

Maison du Sillon 48 rue du Sillon de Talbert Pleubian Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 09:30:00

fin : 2026-10-27 12:30:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-30 2026-05-13 2026-05-28 2026-06-11 2026-06-25 2026-07-09 2026-07-23 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-27 2026-10-20

Plus grande flèche de galets en France, le Sillon de Talbert est un site naturel remarquable en Bretagne, protégé par une Réserve naturelle régionale. Accompagnés par un agent de la Réserve, partez à la découverte de cet espace littoral singulier. .

Maison du Sillon 48 rue du Sillon de Talbert Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 16 54 67

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English :

L’événement Excursion commentée du Sillon de Talbert Pleubian a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose