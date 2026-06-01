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Excursion l’Échappée Armagnacaise Aire-sur-l’Adour

Excursion l’Échappée Armagnacaise Aire-sur-l’Adour

Excursion l’Échappée Armagnacaise Aire-sur-l’Adour dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Départ d'Aire sur l'Adour, Barcelonne

Ville : 40800 Aire-sur-l'Adour

Département : Landes

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 90 90 Tarif de base plein tarif

Aire-sur-l’Adour

Excursion l’Échappée Armagnacaise

Départ d’Aire sur l’Adour, Barcelonne Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : 90 – 90 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:30:00
fin : 2026-06-21 19:30:00

Date(s) :
2026-06-21

L’Échappée Armagnacaise, le dimanche 21 juin de 14h30 à 19h30
au départ d’Aire sur l’Adour, Barcelonne du Gers ou alentours sur demande.
Une expérience immersive de 5 heures à bord du mythique Combi Volkswagen des années 70
Entre château, vignoble et anciennes bastides pour découvrir les paysages autrement et rencontrer les acteurs locaux.
Une invitation à ralentir, partager et vivre un moment unique hors du temps ensemble.
La touche en plus Cocktail gourmand et photos offerts
Bon cadeau disponible
Privatisation sur demande
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Départ d’Aire sur l’Adour, Barcelonne Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 02 48 72 

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English : Excursion l’Échappée Armagnacaise

L’événement Excursion l’Échappée Armagnacaise Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-12 par Tourisme Aire Eugénie

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