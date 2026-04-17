Excursion sur l’Élorn avec Le Brestoa Landerneau vendredi 17 avril 2026.

Landerneau

Excursion sur l’Élorn avec Le Brestoa

Quai Barthélémy Kerros Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 16:00:00

fin : 2026-06-15 19:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-05-17 2026-06-15 2026-08-13 2026-09-10 2026-09-27 2026-10-25

Offrez vous une escapade dans la vallée de l’Elorn à bord de la vedette Le Brestoa et découvrez la cité de Landerneau et ses paysages fantastiques !

Au départ du port de commerce à Brest.

Durée 3h aller-retour avec une escale de 1 h15 à Landerneau.

Possibilité de réserver une visite guidée gratuite d’1h15 du Pont Habité de Landerneau, lors de la réservation de la traversée.

Billetterie disponible à l’Office de tourisme. .

Quai Barthélémy Kerros Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 13 09

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English :

L’événement Excursion sur l’Élorn avec Le Brestoa Landerneau a été mis à jour le 2026-06-18 par OT LANDERNEAU DAOULAS