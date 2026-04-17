Excursion sur l’Élorn avec Le Brestoa Landerneau
Excursion sur l’Élorn avec Le Brestoa Landerneau vendredi 17 avril 2026.
Landerneau
Excursion sur l’Élorn avec Le Brestoa
Quai Barthélémy Kerros Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 16:00:00
fin : 2026-06-15 19:00:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-05-17 2026-06-15 2026-08-13 2026-09-10 2026-09-27 2026-10-25
Offrez vous une escapade dans la vallée de l’Elorn à bord de la vedette Le Brestoa et découvrez la cité de Landerneau et ses paysages fantastiques !
Au départ du port de commerce à Brest.
Durée 3h aller-retour avec une escale de 1 h15 à Landerneau.
Possibilité de réserver une visite guidée gratuite d’1h15 du Pont Habité de Landerneau, lors de la réservation de la traversée.
Billetterie disponible à l’Office de tourisme. .
Quai Barthélémy Kerros Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 13 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Excursion sur l’Élorn avec Le Brestoa Landerneau a été mis à jour le 2026-06-18 par OT LANDERNEAU DAOULAS
À voir aussi à Landerneau (Finistère)
- LLOYD COLE – LLOYD COLE 1 ERE PARTIE CENTRE CULTUREL LE FAMILY Landerneau 24 juin 2026
- Présentation de la Maison des Treizes Lunes Maison des Treizes Lunes Landerneau 27 juin 2026
- Présentation d’une maison du XVIè siècle, MAISON XIII LUNES, Landerneau 27 juin 2026
- Randonnée Au plus près des douaniers Maison pour Tous Landerneau 29 juin 2026
- Concert Ensemble Matheus L’Estro Breizh Armonico Centre culturel Le Family Landerneau 30 juin 2026