Excursions à l’île de Batz au départ de Locquirec Locquirec

Excursions à l'île de Batz au départ de Locquirec

Port de Locquirec Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-08-14 19:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-30 2026-08-02 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-26

La Baie de Morlaix comme vous ne l’avez jamais vue !

Embarquez au port de Locquirec pour une balade commentée de 2h30 dans la Baie de Morlaix. Vous poserez le pied sur l’île de Batz en matinée pour goûter à l’exotisme insulaire le temps d’une marée. En fin de journée, le bateau vous attendra pour le retour en traversée directe (2h environ) vers le port de Locquirec. Découvertes et rencontres authentiques garanties !

Adulte et enfants de + de 12 ans 32 €

Enfant 4-11 ans 22 €

Enfant moins de 4 ans 6 €

Chiens 3 €

Réservation en ligne ou dans les Offices de Tourisme de Locquirec, Plougasnou, Morlaix, Carantec, Saint-Thégonnec et Guerlesquin.

Les horaires de retour indiqués sont ceux du retour à Locquirec. .

Port de Locquirec Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 2 98 67 40 83

English : Excursions à l’île de Batz au départ de Locquirec

