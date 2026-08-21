Exosition : les Caladesques, Église paroissiale Saint-Martial, Assas

Informations pratiques

Exosition : les Caladesques 19 et 20 septembre Église paroissiale Saint-Martial Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le Collectif d’artistes assadins organise, pour la quatrième année consécutive, « Les Caladesques », une exposition de peintures, de dessins et de photographies présentée dans l’église romane Saint-Martial d’Assas, les samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Cette année, l’invité d’honneur sera David Rycroft, peintre de renommée internationale. Dix-huit autres artistes d’Assas et de la région présenteront également leurs œuvres au public. Du figuratif à l’abstrait, du surréalisme au portrait et aux scènes de vie, l’exposition offrira une grande diversité d’univers artistiques.

Devant l’église, un sentier de livres proposera plusieurs espaces de lecture. Les visiteurs pourront repartir gratuitement avec les ouvrages de leur choix.

Le vernissage aura lieu le samedi 19 à 12h, avec le chœur d’Assas

Remise du prix du public le dimanche 20 à 12h. A cette occasion, le groupe vocal Lo Cocut interprétera des chants traditionnels occitans sur le parvis de l’église.

L’association Jeu de mots SBS proposera également une série de poèmes inspirés des œuvres exposées, lors de lectures déambulatoires organisées auprès de chaque artiste.

À l’issue de la visite, le public pourra voter pour désigner son artiste préféré.-

Église paroissiale Saint-Martial 7 Rue de la Font Haute, 34820 Assas, France Assas 34820 Hérault Occitanie L’église est l’ancienne chapelle castrale (directement reliée au château). L’essentiel du volume et du décor romans (12e-XIIIe siècles) est conservé. Seul le voûtement d’origine a disparu. Les murs goutterots ont été percés pour l’aménagement de chapelles latérales postérieures, mais restaurés au sud après la suppression de ces adjonctions. L’édifice présente un plan rectangulaire allongé, orienté, avec nef unique de trois travées, abside semi-circulaire. Adjonction d’un petit clocher carré accolé à l’extérieur de la nef, au sud. L’entrée se fait au sud par un portail plein cintre avec colonnes latérales à chapiteaux.

Le « collectif d’artistes assadins » organise pour la quatrième année consécutive « Les Caladesques » , exposition artistique de peintures, dessins et photographies dans l’église romane Saint Martial 19…

© mairie d’assas