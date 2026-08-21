Salon Gourmand du Gras Salle des Crouzets Assas

Informations pratiques

Assas

Salon Gourmand du Gras

Salle des Crouzets Avenue de Montpellier Assas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 09:30:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Le Kiwanis Montpellier organise un salon gourmand dédié aux produits du terroir au profit de la Fondation Maladies Rares, pour soutenir la recherche.

Le Kiwanis de Montpellier lance un salon gourmand consacré aux spécialités gastronomiques et aux produits du terroir. Cet événement solidaire a pour objectif de soutenir la Fondation Maladies Rares grâce aux fonds récoltés. .

Salle des Crouzets Avenue de Montpellier Assas 34820 Hérault Occitanie +33 6 86 68 11 63 patrick.maurel@inserm.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Kiwanis Montpellier organizes a gourmet fair dedicated to local products for the benefit of the Rare Diseases Foundation, to support research.

L’événement Salon Gourmand du Gras Assas a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup