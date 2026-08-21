Salon Gourmand du Gras Salle des Crouzets Assas
samedi 5 décembre 2026 · Salle des Crouzets · Assas
Informations pratiques
Assas
Salon Gourmand du Gras
Salle des Crouzets Avenue de Montpellier Assas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 09:30:00
fin : 2026-12-06 18:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Le Kiwanis Montpellier organise un salon gourmand dédié aux produits du terroir au profit de la Fondation Maladies Rares, pour soutenir la recherche.
Le Kiwanis de Montpellier lance un salon gourmand consacré aux spécialités gastronomiques et aux produits du terroir. Cet événement solidaire a pour objectif de soutenir la Fondation Maladies Rares grâce aux fonds récoltés. .
Salle des Crouzets Avenue de Montpellier Assas 34820 Hérault Occitanie +33 6 86 68 11 63 patrick.maurel@inserm.fr
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English :
Kiwanis Montpellier organizes a gourmet fair dedicated to local products for the benefit of the Rare Diseases Foundation, to support research.
L’événement Salon Gourmand du Gras Assas a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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