Exotica Lunatica

Vouziers Ardennes

Tarif : 6 – 6 – 0 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Exotica Lunatica est un duo musical formé en 2022 par Eleanna Konstanta, chanteuse et guitariste grecque, et Daphné Hejebri, compositrice multi-instrumentiste française. Leur musique mêle sonorités ethniques, classiques et modernes, avec des chansons en plus de sept langues.Leur univers invite au voyage et à la découverte, explorant la relation entre l’humain, la nature, la sensualité et la transcendance. Porté par une ambiance mystique et cosmique, leur premier album Enter The Moon (2023) mêle thèmes spirituels, sensoriels et engagés, célébrant l’inclusivité, la puissance féminine et la connexion entre les cultures.La Fête de la musique continuera ensuite à l’extérieur des Tourelles par une série d’animations gratuites, avec bar et food truck !Durée 1hDès 8 ans

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr

Exotica Lunatica is a musical duo formed in 2022 by Greek singer/guitarist Eleanna Konstanta and French multi-instrumentalist/composer Daphné Hejebri. Their music blends ethnic, classical and modern sounds, with songs in over seven languages, and their universe invites travel and discovery, exploring the relationship between human beings, nature, sensuality and transcendence. Carried by a mystical and cosmic atmosphere, their debut album Enter The Moon (2023) blends spiritual, sensory and engaged themes, celebrating inclusivity, feminine power and the connection between cultures.The Fête de la musique will then continue outside Les Tourelles with a series of free events, including a bar and food truck! Duration: 1hFrom 8 years old

Exotica Lunatica ist ein musikalisches Duo, das 2022 von Eleanna Konstanta, einer griechischen Sängerin und Gitarristin, und Daphné Hejebri, einer französischen Komponistin und Multiinstrumentalistin, gegründet wurde. Ihre Musik vermischt ethnische, klassische und moderne Klänge, mit Liedern in mehr als sieben Sprachen.Ihre Welt lädt zu Reisen und Entdeckungen ein und erforscht die Beziehung zwischen Mensch, Natur, Sinnlichkeit und Transzendenz. Ihr erstes Album Enter The Moon (2023), das von einer mystischen und kosmischen Atmosphäre getragen wird, verbindet spirituelle, sinnliche und engagierte Themen und feiert die Inklusivität, die weibliche Kraft und die Verbindung zwischen den Kulturen.Die Fête de la Musique wird anschließend im Außenbereich der Türme mit einer Reihe von kostenlosen Veranstaltungen mit Bar und Foodtruck fortgesetzt!Dauer: 1 StundeAb 8 Jahren

Exotica Lunatica è un duo musicale formato nel 2022 da Eleanna Konstanta, cantante e chitarrista greca, e Daphné Hejebri, polistrumentista e compositrice francese. La loro musica fonde suoni etnici, classici e moderni, con canzoni in oltre sette lingue, e il loro universo è un invito al viaggio e alla scoperta, esplorando il rapporto tra l’essere umano, la natura, la sensualità e la trascendenza. Guidato da un’atmosfera mistica e cosmica, il loro album di debutto Enter The Moon (2023) fonde temi spirituali, sensoriali e coinvolgenti, celebrando l’inclusività, il potere femminile e la connessione tra le culture.La Fête de la musique continuerà poi all’esterno di Les Tourelles con una serie di eventi gratuiti, tra cui un bar e un food truck! Durata: 1 oraDa 8 anni in su

Exotica Lunatica es un dúo musical formado en 2022 por Eleanna Konstanta, cantante y guitarrista griega, y Daphné Hejebri, multiinstrumentista y compositora francesa. Su música mezcla sonidos étnicos, clásicos y modernos, con canciones en más de siete idiomas, y su universo es una invitación a viajar y descubrir, explorando la relación entre el ser humano, la naturaleza, la sensualidad y la trascendencia. Impulsado por un ambiente místico y cósmico, su álbum de debut Enter The Moon (2023) mezcla temas espirituales, sensoriales y atractivos, celebrando la inclusión, el poder femenino y la conexión entre culturas.La Fête de la musique continuará después fuera de Les Tourelles con una serie de eventos gratuitos, ¡incluyendo un bar y un food truck! Duración: 1 horaA partir de 8 años

