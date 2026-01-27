Festival Metal Vouziers Vouziers
Festival Metal Vouziers Vouziers samedi 31 octobre 2026.
Festival Metal Vouziers
Vouziers Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
34ème édition du festival Metal, Hard Rock de VouziersGroupes participants Onslaught Iron Savior Mystic Prophecy Stocks Blackrain Charcoal HeviusRéservation auprès de l’Association Pourquoi Pas
.
Vouziers 08400 Ardennes Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
34th edition of the Vouziers Metal, Hard Rock festivalParticipating bands Onslaught Iron Savior Mystic Prophecy Stocks Blackrain Charcoal HeviusBook through Association Pourquoi Pas
L’événement Festival Metal Vouziers Vouziers a été mis à jour le 2026-01-26 par Ardennes Tourisme