Balade et atelier Cuisine sauvage

Vouziers Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Partez à la découverte et à la cueillette des plantes sauvages comestibles. La sortie se poursuivra en salle par la réalisation de recettes simples et savoureuses et d’un moment convivial. Animation gratuite inscription obligatoire Sortie animée par le REgroupement des Naturalistes ARDennais (RENARD) Le lieu du rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription. Organisée par la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise Avec le financement de l’Union Européenne (réseau Natura 2000) et de la Région Grand Est

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 6 37 73 33 18 natura2000@argonne-ardennaise.fr

English :

Discover and gather wild edible plants. The outing will continue indoors with the preparation of simple, tasty recipes and a convivial moment. Free activity registration required Outing led by REgroupement des Naturalistes ARDennais (RENARD) Meeting place to be announced on registration. Organized by Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise With funding from the European Union (Natura 2000 network) and Région Grand Est

