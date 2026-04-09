Fête du jeu Bibliothèque-Ludothèque Marcel Ortega Vouziers

Vouziers

Fête du jeu

Bibliothèque-Ludothèque Marcel Ortega 6 rue Henrionnet Vouziers Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Jeu de piste itinérant sur la Voie Verte Sud-Ardennes à vélo

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Bibliothèque-Ludothèque Marcel Ortega 6 rue Henrionnet Vouziers 08400 Ardennes Grand Est

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English :

Cycling treasure hunt on the Voie Verte Sud-Ardennes

L’événement Fête du jeu Vouziers a été mis à jour le 2026-04-09 par Ardennes Tourisme