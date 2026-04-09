Fête du jeu Bibliothèque-Ludothèque Marcel Ortega Vouziers
Fête du jeu Bibliothèque-Ludothèque Marcel Ortega Vouziers samedi 30 mai 2026.
Vouziers
Fête du jeu
Bibliothèque-Ludothèque Marcel Ortega 6 rue Henrionnet Vouziers Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Jeu de piste itinérant sur la Voie Verte Sud-Ardennes à vélo
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Bibliothèque-Ludothèque Marcel Ortega 6 rue Henrionnet Vouziers 08400 Ardennes Grand Est
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English :
Cycling treasure hunt on the Voie Verte Sud-Ardennes
L’événement Fête du jeu Vouziers a été mis à jour le 2026-04-09 par Ardennes Tourisme
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