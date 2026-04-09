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Fête du jeu Bibliothèque-Ludothèque Marcel Ortega Vouziers

Fête du jeu Bibliothèque-Ludothèque Marcel Ortega Vouziers

Fête du jeu Bibliothèque-Ludothèque Marcel Ortega Vouziers samedi 30 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque-Ludothèque Marcel Ortega

Adresse : 6 rue Henrionnet

Ville : 08400 Vouziers

Département : Ardennes

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Vouziers

Fête du jeu

Bibliothèque-Ludothèque Marcel Ortega 6 rue Henrionnet Vouziers Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Jeu de piste itinérant sur la Voie Verte Sud-Ardennes à vélo
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Bibliothèque-Ludothèque Marcel Ortega 6 rue Henrionnet Vouziers 08400 Ardennes Grand Est  

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English :

Cycling treasure hunt on the Voie Verte Sud-Ardennes

L’événement Fête du jeu Vouziers a été mis à jour le 2026-04-09 par Ardennes Tourisme

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