Foire de l’Ascension

Vouziers Ardennes

La Foire de Vouziers revient pour 3 journées de stands et d’animations ! Spectacles, artisans locaux, restauration gourmande, espace forain… Jeudi 14 mai Vendredi 15 mai Samedi 16 mai Programme 2026 à venir Organisé par les commerçants de Dynamic Argonne

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est

The Foire de Vouziers returns for 3 days of stalls and entertainment! Shows, local craftsmen, gourmet food, fairground… Thursday May 14 Friday May 15 Saturday May 16 Program 2026 to come Organized by Dynamic Argonne merchants

