A plates coutures Rue Henrionnet Vouziers

A plates coutures

Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers Ardennes

Tarif : 15 – 15 – 0 EUR

Tarif réduit

Abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

S’inspirant du très médiatisé conflit à l’entreprise textile Lejaby, ce spectacle sensible entend approcher les femmes confrontées au monde du travail, à travers celles qui ont été frappées par un drame social. Il le fait en musique et nous raconte la lutte, la résistance, les bouleversements.C’est donc une histoire de femmes, de femmes en lutte pour garder un emploi, mais aussi pour rester vivantes et dignes. On chante, on pleure, on rit et on refait le monde dans cet atelier réduit au silence. Et on se relève, toujours vaillantes.Durée 1h20Dès 12 ansLa (haute) couture est tout sauf plate ! Venez au spectacle dans un ou des habits originaux, inattendus, décalés… et gagnez le concours du meilleur costume organisé ce soir-là !

.

Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr

English :

Inspired by the much-publicized conflict at the Lejaby textile company, this sensitive show aims to approach women confronted with the world of work, through those who have been struck by social tragedy. It is a story of women, of women fighting to keep their jobs, but also to stay alive and dignified. We sing, we cry, we laugh and we remake the world in this silenced workshop. Duration: 1h20From ages 12 (haute) couture is anything but flat! Come to the show in one or more original, unexpected, offbeat outfits? and win the best costume contest organized that evening!

German :

Dieses einfühlsame Stück, das sich an dem viel beachteten Konflikt bei der Textilfirma Lejaby orientiert, will Frauen, die mit der Arbeitswelt konfrontiert sind, durch diejenigen, die von einem sozialen Drama betroffen sind, näher bringen. Es ist also eine Geschichte von Frauen, von Frauen, die darum kämpfen, ihren Arbeitsplatz zu behalten, aber auch, um lebendig und würdig zu bleiben. In dieser Werkstatt, die zum Schweigen gebracht wurde, wird gesungen, geweint, gelacht und die Welt neu gestaltet. Und wir stehen wieder auf, immer tapfer.Dauer: 1h20Ab 12 JahrenDie (Haute) Couture ist alles andere als flach! Kommen Sie zur Aufführung in einem oder mehreren originellen, unerwarteten, schrägen Kleidern? und gewinnen Sie den Wettbewerb um das beste Kostüm, der an diesem Abend veranstaltet wird!

Italiano :

Ispirato alla tanto pubblicizzata vertenza dell’azienda tessile Lejaby, questo delicato spettacolo guarda alle donne sul posto di lavoro attraverso gli occhi di coloro che sono stati colpiti da una tragedia sociale. È una storia di donne, di donne che lottano per mantenere il loro lavoro, ma anche per rimanere vive e dignitose. Si canta, si piange, si ride e si rifà il mondo in questo laboratorio ridotto al silenzio. Durata: 1 ora e 20 minutiA partire dai 12 anniL’alta moda è tutt’altro che piatta! Venite allo spettacolo con uno o più abiti originali, inaspettati e fuori dagli schemi e vincete il concorso per il miglior costume della serata!

Espanol :

Inspirado en el muy publicitado conflicto de la empresa textil Lejaby, este sensible espectáculo examina a las mujeres en el lugar de trabajo a través de los ojos de quienes han sufrido la tragedia social. Es una historia de mujeres, de mujeres que luchan por conservar su puesto de trabajo, pero también por mantenerse vivas y dignas. Cantamos, lloramos, reímos y rehacemos el mundo en este taller reducido al silencio. Duración: 1 hora 20 minutosA partir de 12 años¡La alta costura es cualquier cosa menos plana! Ven al espectáculo con uno o varios trajes originales, inesperados, fuera de lo común… ¡y gana el concurso al mejor disfraz de la noche!

L’événement A plates coutures Vouziers a été mis à jour le 2025-10-22 par Ardennes Tourisme