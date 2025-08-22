Circuit du patrimoine Vouzinois Vouziers Ardennes
Circuit du patrimoine Vouzinois Vouziers Ardennes vendredi 1 mai 2026.
Circuit du patrimoine Vouzinois
Circuit du patrimoine Vouzinois 08400 Vouziers Ardennes Grand Est
Durée : Distance : 2000.0 Tarif :
Parcours pédestre 2,2km 1h balisage au sol Un circuit idéal pour la famille ou pour les amoureux du patrimoine au cœur d’un centre ville fortement marqué par l’art déco. Informations sur le parcours niveau facile départ Place Carnot balisage clous de voirie. Le livret d’accompagnement du circuit est disponible auprès de l’Office de Tourisme
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/288461-circuit-du-patrimoine-vouzinois +33 3 24 71 97 57
English :
Walking trail 2.2km 1h Marking: on the ground An ideal circuit for families or heritage lovers in the heart of a city center strongly influenced by Art Deco. Route information: easy level departure from Place Carnot road markings. A booklet to accompany the tour is available from the Tourist Office
Deutsch :
Fußweg 2,2 km 1 Std. Markierung: auf dem Boden Ein idealer Rundweg für Familien oder Liebhaber des Kulturerbes im Herzen eines Stadtzentrums, das stark vom Art déco geprägt ist. Informationen zur Route: leichter Schwierigkeitsgrad Start am Place Carnot Markierung mit Straßennägeln. Das Begleitheft zum Rundgang ist beim Fremdenverkehrsamt erhältlich
Italiano :
Percorso a piedi 2,2 km 1 ora Segnaletica: sul terreno Un circuito ideale per le famiglie o gli amanti del patrimonio nel cuore di un centro storico fortemente influenzato dall’Art Déco. Informazioni sul percorso: livello facile partenza da Place Carnot segnaletica con tacchetti stradali. La guida è disponibile presso l’Ufficio del Turismo
Español :
Recorrido a pie 2,2km 1h Señalización: en el suelo Un circuito ideal para familias o amantes del patrimonio en el corazón de un centro urbano fuertemente influenciado por el Art Déco. Información sobre el itinerario: nivel fácil salida de la plaza Carnot señalización con clavos. La guía está disponible en la Oficina de Turismo
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-13 par Ardennes Tourisme