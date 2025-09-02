Théâtre et musique « À plates coutures » Les Tourelles Vouziers

jeudi 30 avril 2026.

Théâtre et musique « À plates coutures »

Les Tourelles 33 rue Gambetta Vouziers Ardennes

Une soirée chez nos voisinsDans le cadre de cet événement, une navette (aller-retour) sera mise à disposition entre Rethel et Vouziers.La navette est comprise dans le prix du billet.Vous souvenez-vous du combat des ouvrières de Lejaby, cette entreprise de sous-vêtements qui déposa le bilan en 2012 ? Claudine Van Beneden a demandé à Carole Thibaut de récolter leurs paroles pour écrire cette pièce où quatre comédiennes portent leur voix. Elles racontent leurs moments de joie et de complicité, leur quotidien entre enfants, mari et usine. Pas de misérabilisme, pathos ou défaitisme. Ici on fabrique du glam, du sensuel et du luxe ! On chante à la gloire de la femme au travail sur des hits du top 50. On lutte. On vit, tout simplement. A partir de 12 ans

English :

An evening with our neighborsAs part of this event, a round-trip shuttle service will be available between Rethel and Vouziers.The shuttle is included in the price of the ticket.Do you remember the struggle of the workers at Lejaby, the underwear company that filed for bankruptcy in 2012? Claudine Van Beneden asked Carole Thibaut to collect their words to write this play in which four actresses carry their voices. They recount their moments of joy and complicity, their daily lives between children, husband and factory. No misery, pathos or defeatism. Here, glamour, sensuality and luxury are the order of the day! We sing to the glory of women at work to Top 50 hits. We fight. We simply live. Ages 12 and up

German :

Ein Abend bei unseren NachbarnIm Rahmen dieser Veranstaltung wird ein Shuttle-Bus (hin und zurück) zwischen Rethel und Vouziers zur Verfügung gestellt.Der Shuttle-Bus ist im Ticketpreis inbegriffen.Erinnern Sie sich an den Kampf der Arbeiterinnen von Lejaby, dem Unterwäscheunternehmen, das 2012 Konkurs anmeldete? Claudine Van Beneden hat Carole Thibaut gebeten, ihre Worte zu sammeln, um dieses Stück zu schreiben, in dem vier Schauspielerinnen ihre Stimmen tragen. Sie erzählen von ihren Momenten der Freude und der Komplizenschaft, von ihrem Alltag zwischen Kindern, Ehemann und Fabrik. Keine Spur von Miserabilismus, Pathos oder Defätismus. Hier wird Glam, Sinnlichkeit und Luxus hergestellt! Man singt zum Ruhm der arbeitenden Frau zu Hits aus den Top 50. Es wird gekämpft. Man lebt, ganz einfach. Ab 12 Jahren

Italiano :

Una serata con i nostri viciniNell’ambito di questo evento, sarà disponibile un servizio di navetta di andata e ritorno tra Rethel e Vouziers. La navetta è inclusa nel prezzo del biglietto.Vi ricordate la lotta dei lavoratori di Lejaby, l’azienda di biancheria intima che ha dichiarato fallimento nel 2012? Claudine Van Beneden ha chiesto a Carole Thibaut di raccogliere le loro parole per scrivere questo spettacolo in cui quattro attrici portano le loro voci. Raccontano i loro momenti di gioia e complicità, la loro vita quotidiana tra figli, marito e fabbrica. Niente miseria, pathos o disfattismo. Qui il glamour, la sensualità e il lusso sono all’ordine del giorno! Si cantano le lodi delle donne al lavoro sulle note delle hit della Top 50. Noi combattiamo. Semplicemente, viviamo. Dai 12 anni in su

Espanol :

Una velada con nuestros vecinosEn el marco de este evento, habrá un servicio de lanzadera de ida y vuelta entre Rethel y Vouziers.La lanzadera está incluida en el precio de la entrada.¿Recuerda la lucha de los trabajadores de Lejaby, la empresa de ropa interior que se declaró en quiebra en 2012? Claudine Van Beneden pidió a Carole Thibaut que recogiera sus palabras para escribir esta obra en la que cuatro actrices llevan sus voces. Cuentan sus momentos de alegría y complicidad, su día a día entre hijos, marido y fábrica. Nada de miseria, patetismo o derrotismo. Aquí, el glamour, la sensualidad y el lujo están a la orden del día Cantan las alabanzas de las mujeres en el trabajo al ritmo de los éxitos del Top 50. Luchamos. Sencillamente, vivimos. A partir de 12 años

