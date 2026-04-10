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Balade Sonore Vouziers

Balade Sonore Vouziers

Balade Sonore Vouziers mercredi 13 mai 2026.

Ville : 08400 Vouziers

Département : Ardennes

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif Participation

Vouziers

Balade Sonore

Vouziers Ardennes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Participation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Barbara Cornevin vous propose un rendez-vous pour une balade détente. Un goûter est fourni dans la participation
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Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 6 42 70 54 88 

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English :

Barbara Cornevin invites you to join her for a relaxing stroll. A snack is included in the price

L’événement Balade Sonore Vouziers a été mis à jour le 2026-04-08 par Ardennes Tourisme

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