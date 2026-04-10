Balade Sonore Vouziers
Balade Sonore Vouziers mercredi 13 mai 2026.
Vouziers
Balade Sonore
Vouziers Ardennes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Participation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Barbara Cornevin vous propose un rendez-vous pour une balade détente. Un goûter est fourni dans la participation
.
Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 6 42 70 54 88
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English :
Barbara Cornevin invites you to join her for a relaxing stroll. A snack is included in the price
L’événement Balade Sonore Vouziers a été mis à jour le 2026-04-08 par Ardennes Tourisme
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