La Grande Traversée de l’Argonne la Solidaire Vouziers

La Grande Traversée de l’Argonne la Solidaire

39 av. Charles de Gaulle Vouziers Ardennes

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

2026-05-15

La GTA se déroule en Argonne, sur 3 départements (Ardennes/Marne/Meuse). À la fois défi sportif et culturel, cet événement combine des temps forts et des animations familiales. Traversée solidaire au départ de la Routourne à Vouziers, circuit familial à vélo sur la Voie Verte Sud-Ardennes, en pleine nature (en forêt pour les + sportifs)… et en canoë sur l’Aisne. Boucle loisir 18km à vélo et 6km canoë- Boucle sportive 30km VTT et 6km canoëPlaces limitées ! Village animation, fanfare, snack et buvette au départ et à l’arrivée Location de vélo possible sur place pour découvrir la Voie Verte.

39 av. Charles de Gaulle Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 6 88 87 11 96 avenirargonne@argonne-pnr.fr

The GTA takes place in Argonne, in 3 departments (Ardennes/Marne/Meuse). Both a sporting and cultural challenge, this event combines highlights and family activities. Solidarity crossing starting from Routourne in Vouziers, family cycling circuit on the Voie Verte Sud-Ardennes, in the heart of nature (in the forest for the more sporty)… and canoeing on the Aisne. Leisure loop: 18km by bike and 6km by canoe- Sport loop: 30km by bike and 6km by canoeSpaces limited! Entertainment village, brass band, snack bar and refreshment bar at start and finish Bike hire available on site to discover the Voie Verte.

