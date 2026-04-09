Journée Faites du Vélo Vouziers
Journée Faites du Vélo Vouziers samedi 23 mai 2026.
Vouziers
Journée Faites du Vélo
Place Carnot Vouziers Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Sur la Place Carnot, à l’entrée de la Voie Verte (rue Taine) et au Pont Condé (rue Tabure)Animations nautiques et musicalesParcours VTTMarché des producteurs locauxEspace bien-être Stand sécurité routière…
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Place Carnot Vouziers 08400 Ardennes Grand Est
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English :
On the Place Carnot, at the Voie Verte entrance (rue Taine) and at the Pont Condé (rue Tabure)Water sports and musical eventsBike trailLocal producers’ marketWell-being area Road safety stand…
L’événement Journée Faites du Vélo Vouziers a été mis à jour le 2026-04-09 par Ardennes Tourisme
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