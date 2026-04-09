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Journée Faites du Vélo Vouziers

Journée Faites du Vélo Vouziers

Journée Faites du Vélo Vouziers samedi 23 mai 2026.

Adresse : Place Carnot

Ville : 08400 Vouziers

Département : Ardennes

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Vouziers

Journée Faites du Vélo

Place Carnot Vouziers Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Sur la Place Carnot, à l’entrée de la Voie Verte (rue Taine) et au Pont Condé (rue Tabure)Animations nautiques et musicalesParcours VTTMarché des producteurs locauxEspace bien-être Stand sécurité routière…
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Place Carnot Vouziers 08400 Ardennes Grand Est  

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English :

On the Place Carnot, at the Voie Verte entrance (rue Taine) and at the Pont Condé (rue Tabure)Water sports and musical eventsBike trailLocal producers’ marketWell-being area Road safety stand…

L’événement Journée Faites du Vélo Vouziers a été mis à jour le 2026-04-09 par Ardennes Tourisme

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