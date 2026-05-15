Vouziers

24h vélo solidaire

EHPAD Roland-Garros Vouziers Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Relais vélo pendant 24h L’objectif est de parcourir un maximum de km !Défis intergénérationnels Animations et musique Quiz Spécial Vélo Le samedi 15h Lancement officiel défi en équipe 22h Relais de nuit ambiance douce Le dimanche 8h petit-déjeuner collectif 15h Arrivée et remise des diplômes

.

EHPAD Roland-Garros Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 71 64 animation.vouziers@ch-ghsa.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

24-hour cycling relay: The aim is to cover as many km as possible! Intergenerational challenges Entertainment and music Special cycling quiz Saturday 3pm: Official launch of team challenge 10pm Night relay in a gentle atmosphere Sunday 8am collective breakfast 3pm: Finish and presentation of diplomas

L’événement 24h vélo solidaire Vouziers a été mis à jour le 2026-05-15 par Ardennes Tourisme