Expérando randonnée Grendelbruch Griesheim-sur-Souffel
dimanche 27 septembre 2026 · Griesheim-sur-Souffel
Informations pratiques
Griesheim-sur-Souffel
Expérando randonnée Grendelbruch
17 rue principale Griesheim-sur-Souffel Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Sorties proposées par Expérando toute l’année.
Rando Cool Piton Falkenstein.
Distance 14 km, Dénivelé 350m, Durée 4h30
Guide Francis Peter au 06 75 08 24 89. 0 .
17 rue principale Griesheim-sur-Souffel 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 08 24 89
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English :
Expérando offers outings all year round.
L’événement Expérando randonnée Grendelbruch Griesheim-sur-Souffel a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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