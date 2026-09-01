Informations pratiques

Griesheim-sur-Souffel

Expérando randonnée Grendelbruch

17 rue principale Griesheim-sur-Souffel Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 08:30:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Sorties proposées par Expérando toute l’année.

Rando Cool Piton Falkenstein.

Distance 14 km, Dénivelé 350m, Durée 4h30

Guide Francis Peter au 06 75 08 24 89. 0 .

17 rue principale Griesheim-sur-Souffel 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 08 24 89

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English :

Expérando offers outings all year round.

L’événement Expérando randonnée Grendelbruch Griesheim-sur-Souffel a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg