Informations pratiques

La Lucerne-d’Outremer

Expérience de destination atelier pâtisserie

26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-04

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-04

Pour l’été Gourmandises ludiques vous invite à de nouveaux rendez-vous dans la bonne humeur les mardi, mercredi, vendredi et samedi après-midi.

Et parce qu’on a le droit de prendre d’excellents desserts à la plage et en pique-nique, vous êtes invités à réaliser des tartelettes comme chez le pâtissier ou notre nouvelle invention les gato boco version entremets ou gâteau de voyage, des desserts savoureux bien protégés pour les transporter et en plus très développement durable.

réservation et programmation complète https://gourmandisesludiques.com

Ces ateliers s’intègrent au programme des expériences mises en place par la Destination Granville Terre et Mer plus d’infos ici .

26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 74 90 14 57 gourmandisesludiques@gmail.com

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English : Expérience de destination atelier pâtisserie

L’événement Expérience de destination atelier pâtisserie La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Granville Terre et Mer