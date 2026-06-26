Visite guidée Les oeuvres de l’abbaye au rythme de son histoire et de ses hommes La Lucerne-d’Outremer
Visite guidée Les oeuvres de l’abbaye au rythme de son histoire et de ses hommes La Lucerne-d’Outremer mardi 4 août 2026.
La Lucerne-d’Outremer
Visite guidée Les oeuvres de l’abbaye au rythme de son histoire et de ses hommes
Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Suivant une sélection de plans, d’objets, de peintures et d’éléments d’architecture, retracez les 900 ans d’histoire de l’abbaye, de ses prémontrés et des personnages qui ont contribué à sa sauvegarde.
Sans réservation et incluse dans le prix d’entrée. .
Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 60 58 98 accueil@abbaye-lucerne.fr
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English : Visite guidée Les oeuvres de l’abbaye au rythme de son histoire et de ses hommes
L’événement Visite guidée Les oeuvres de l’abbaye au rythme de son histoire et de ses hommes La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer
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