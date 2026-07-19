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Les artistes de la crêpe La Lucerne-d’Outremer

jeudi 30 juillet 2026 · La Lucerne-d'Outremer

Les artistes de la crêpe La Lucerne-d’Outremer

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
26 Rue de la Libération
Ville
50320 La Lucerne-d'Outremer
Département
Manche
Tarif

La Lucerne-d’Outremer

Les artistes de la crêpe

26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 16:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Chez Gourmandises Ludiques la billig s’anime.
Pendant que vous explorez des jeux de société très variés au soleil ou au au frais, je prépare de grandes crêpes que vous décorez ensuite comme un artiste et dégustez.
Présence d’un adulte obligatoire.   .

26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 74 90 14 57 

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English : Les artistes de la crêpe

L’événement Les artistes de la crêpe La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Granville Terre et Mer

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