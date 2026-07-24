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Expérience de Destination Je pagaie au milieu des moulières de Saint-Martin-de-Bréhal Base nautique de Bréhal Bréhal

mercredi 19 août 2026 · Base nautique de Bréhal · Bréhal

Expérience de Destination Je pagaie au milieu des moulières de Saint-Martin-de-Bréhal Base nautique de Bréhal Bréhal

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Base nautique de Bréhal
Adresse
2 Rue des Moulières
Ville
50290 Bréhal
Département
Manche
Tarif

Bréhal

Expérience de Destination Je pagaie au milieu des moulières de Saint-Martin-de-Bréhal

Base nautique de Bréhal 2 Rue des Moulières Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19 20:00:00

Date(s) :
2026-08-19 2026-08-25 2026-08-26

Accompagnés de Cédric, vous prenez place à bord d’une pirogue afin de naviguer au plus près des moulières de bouchot, suivi d’un atelier production de sel et de dégustation de produits locaux.   .

Base nautique de Bréhal 2 Rue des Moulières Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 22 60  contact@8millesnautic.com

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English : Expérience de Destination Je pagaie au milieu des moulières de Saint-Martin-de-Bréhal

L’événement Expérience de Destination Je pagaie au milieu des moulières de Saint-Martin-de-Bréhal Bréhal a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Granville Terre et Mer

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