Expérience de Destination Je randonne à Jullouville à la belle étoile Rendez-vous au poste de secours de Jullouville derrière le restaurant la promenade Jullouville
Expérience de Destination Je randonne à Jullouville à la belle étoile Rendez-vous au poste de secours de Jullouville derrière le restaurant la promenade Jullouville vendredi 28 août 2026.
Jullouville
Expérience de Destination Je randonne à Jullouville à la belle étoile
Rendez-vous au poste de secours de Jullouville derrière le restaurant la promenade 1 Avenue de la Pierre Herpin Jullouville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:50:00
fin : 2026-08-28 23:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Entre mer et terre, Jullouville s’illumine le temps d’une randonnée aux lanternes.
Venez profiter d’une balade nocturne conviviale, bercée par la lumière des lanternes et le charme des paysages jullouvillais.
Un moment simple et chaleureux à partager ensemble sous les étoiles.
Les réservations uniquement par SMS, en indiquant le nom et le prénom des participants et le nombre de participants. .
Rendez-vous au poste de secours de Jullouville derrière le restaurant la promenade 1 Avenue de la Pierre Herpin Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 42 31 89 58 sportsnaturedelabaie@gmail.com
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English : Expérience de Destination Je randonne à Jullouville à la belle étoile
L’événement Expérience de Destination Je randonne à Jullouville à la belle étoile Jullouville a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Granville Terre et Mer
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