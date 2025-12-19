Expérience fermier d’un jour La Basle Granville

Expérience fermier d’un jour

La Basle Ferme de la Chèvre Rit Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 09:30:00

fin : 2026-05-11 12:30:00

Date(s) :

2026-05-11

Tu as peut-être déjà rêvé de travailler dans une vraie ferme ? Alors tente l’expérience une demie journée à la ferme de la Chèvre Rit.

Au programme

Viens nourrir les animaux de la ferme (lapins, cochons d’inde, poules, canards, oies, moutons, chèvres, pigeons paon, cochon) et prends un temps privilégié pour des câlins.

Accompagne les chèvres jusqu’à leur champs.

Viens panser et atteler de notre âne Django pour des petits travaux de ferme.

Apprend à traire une chèvre et réalise de ton propre fromage (que tu pourras ramener chez toi).

Inscriptions obligatoires sur notre site internet. Adulte non obligatoire

Tranche d’âge conseillée 5 à 15 ans .

La Basle Ferme de la Chèvre Rit Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expérience fermier d’un jour

L’événement Expérience fermier d’un jour Granville a été mis à jour le 2025-12-19 par OTGTM BIT Bréhal