Expérience grimpe dans la mâture à bord de l’Hermione Grand carénage de L’Hermione Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Expérience grimpe dans la mâture à bord de l’Hermione

Grand carénage de L’Hermione 12 avenue de L’Adour, 64600 Anglet Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 16:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Et si vous preniez de la hauteur comme les gabiers de L’Hermione ? Testez votre agilité en grimpant les gambes de revers, les échelles de cordage des marins. Comme en escalade, progressez vers les hauteurs et relevez un défi mêlant équilibre, maîtrise de soi et dépassement de soi. Encadré par des marins professionnels, découvrez l’un des gestes les plus emblématiques de la navigation traditionnelle. Bonne condition physique requise prévoir une tenue sportive confortable ne craignant pas les taches et des chaussures fermées. .

Grand carénage de L’Hermione 12 avenue de L’Adour, 64600 Anglet Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 75 24 30 chantier@hermione.com

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English : Expérience grimpe dans la mâture à bord de l’Hermione

L’événement Expérience grimpe dans la mâture à bord de l’Hermione Bayonne a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Bayonne