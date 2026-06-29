Expérience immersive (adulte) Visitez une chèvrerie et fabriquez votre fromage Granville
Expérience immersive (adulte) Visitez une chèvrerie et fabriquez votre fromage Granville vendredi 31 juillet 2026.
Granville
Expérience immersive (adulte) Visitez une chèvrerie et fabriquez votre fromage
Ferme La Chèvre Rit Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 08:00:00
fin : 2026-07-31 11:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Embarquez pour une escapade fermière en compagnie de Manon ou Manu.
L’un d’eux vous ouvre les portes de la chèvrerie, où vous aurez le privilège de concevoir votre propre fromage artisanal.
Dès votre arrivée, vous commencerez par une visite du troupeau de chèvres et découvrirez les gestes de la traite, au plus près des animaux.
Puis, direction la fromagerie pour plonger dans les secrets de la transformation du lait. Vous participerez au moulage et au démoulage, avant d’apprendre à saler, cendrer et retourner les fromages comme un véritable artisan.
L’atelier se poursuivra par une dégustation gourmande des fromages de la ferme, une pause savoureuse au goût d’authenticité.
Vous terminerez par la visite de la ferme collective, un lieu vivant rassemblant plusieurs artisans passionnés (maraîcher, boulanger…), tous engagés dans une démarche bio et locale sur 40 hectares.
Au terme de l’atelier, vous repartirez avec deux savoureux fromages au choix frais, demi-sec ou sec ! .
Ferme La Chèvre Rit Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com
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L’événement Expérience immersive (adulte) Visitez une chèvrerie et fabriquez votre fromage Granville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Granville Terre et Mer
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