Expérience navigation à bord du grand canot de L’Hermione Grand carénage de L’Hermione Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Expérience navigation à bord du grand canot de L’Hermione

Grand carénage de L’Hermione 12 avenue de L’Adour, 64600 Anglet Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Embarquez à bord du grand canot de L’Hermione pour une navigation immersive.

Vous commencerez par un temps de briefing et d’échanges privilégié avec les marins pour découvrir les fondamentaux de la navigation traditionnelle. Vous monterez ensuite à bord du Grand Canot, ou vous participerez activement aux manœuvres, vivant l’esprit d’équipage entre coordination, entraide et dépassement de soi. Bonne condition physique requise prévoir une tenue sportive qui ne craint pas les taches et adaptée à la météo (chapeau, lunettes, crème solaire). Réservation en ligne à venir via la billetterie HelloAsso. .

Grand carénage de L’Hermione 12 avenue de L’Adour, 64600 Anglet Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 75 24 30 chantier@hermione.com

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English : Expérience navigation à bord du grand canot de L’Hermione

L’événement Expérience navigation à bord du grand canot de L’Hermione Bayonne a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Bayonne