Expérience navigation à bord du grand canot de L’Hermione Grand carénage de L’Hermione Bayonne
dimanche 23 août 2026 · Grand carénage de L'Hermione · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Expérience navigation à bord du grand canot de L’Hermione
Grand carénage de L’Hermione 12 avenue de L’Adour, 64600 Anglet Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Embarquez à bord du grand canot de L’Hermione pour une navigation immersive.
Vous commencerez par un temps de briefing et d’échanges privilégié avec les marins pour découvrir les fondamentaux de la navigation traditionnelle. Vous monterez ensuite à bord du Grand Canot, ou vous participerez activement aux manœuvres, vivant l’esprit d’équipage entre coordination, entraide et dépassement de soi. Bonne condition physique requise prévoir une tenue sportive qui ne craint pas les taches et adaptée à la météo (chapeau, lunettes, crème solaire). Réservation en ligne à venir via la billetterie HelloAsso. .
Grand carénage de L’Hermione 12 avenue de L’Adour, 64600 Anglet Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 75 24 30 chantier@hermione.com
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English : Expérience navigation à bord du grand canot de L’Hermione
L’événement Expérience navigation à bord du grand canot de L’Hermione Bayonne a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Bayonne
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